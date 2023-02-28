Felipe Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Campos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Campos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Campos 8 Kasım 1993 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Manuel Campos Mosqueira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Campos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Felipe Campos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Campos'nin CD Everton ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Campos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Campos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Campos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Campos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Palestino

28 Temmuz 2016 yılında Colo Colo

27 Temmuz 2021 yılında Atl. Tucumán

31 Mart 2022 yılında CD Everton

Felipe Campos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Campos şuan CD Everton takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Felipe Campos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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