Felipe Chamorro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Chamorro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Chamorro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Chamorro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Chamorro 30 Temmuz 2001 tarihinde Las Condes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Sebastián Chamorro Aspe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Chamorro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Felipe Chamorro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Felipe Chamorro'nin CD Palestino ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Felipe Chamorro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Chamorro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Chamorro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Chamorro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Palestino

Felipe Chamorro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Chamorro şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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