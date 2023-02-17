Felipe Coronel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Coronel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Coronel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Coronel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Coronel 3 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Coronel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J. PELAEZ FM yapmaktadır. Felipe Coronel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına - tarihinde katılmıştır. Felipe Coronel'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Felipe Coronel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Coronel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Coronel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Coronel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Coronel şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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