Felipe De Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe De Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe De Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe De Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe De Oliveira 11 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Belçika,Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe De Oliveira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe De Oliveira, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Felipe De Oliveira'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe De Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe De Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Felipe De Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe De Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Francs Borains

Felipe De Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe De Oliveira şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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