Felipe Di Lena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Di Lena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Di Lena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Di Lena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Di Lena 8 Mayıs 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Di Lena Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Felipe Di Lena, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Di Lena'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Di Lena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Di Lena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Di Lena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Di Lena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vélez II

7 Ocak 2022 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2022 yılında Vélez II

8 Şubat 2023 yılında Ferro

Felipe Di Lena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Di Lena şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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