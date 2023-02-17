Felipe Dorta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Dorta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Dorta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Dorta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Dorta 17 Haziran 1996 tarihinde Erechim şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Avusturya,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Martins Dorta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Dorta Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDL Sports Management GmbH yapmaktadır. Felipe Dorta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Dorta'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Dorta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Dorta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Dorta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Dorta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2007 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında AKA Rapid U15

16 Mart 2011 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2011 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2012 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2014 yılında LASK

1 Şubat 2016 yılında A. Salzburg

30 Haziran 2016 yılında LASK

1 Temmuz 2016 yılında Pasching/LASK

31 Ocak 2017 yılında FC Wacker

30 Haziran 2017 yılında Pasching/LASK

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2018 yılında Atlético-PR B

13 Nisan 2018 yılında CSA

30 Ağu 2018 yılında Athletico-PR B

31 Ağu 2018 yılında SC Brühl SG

25 Mart 2019 yılında Ansan Greeners

11 Temmuz 2019 yılında FC Balzers

13 Ocak 2020 yılında Eschen/Mauren

1 Temmuz 2022 yılında SC Brühl SG

Felipe Dorta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Dorta şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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