Felipe Espinoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Espinoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Espinoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Espinoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Espinoza 20 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Espinoza Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LBD yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına - tarihinde katılmıştır. Felipe Espinoza'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Espinoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Espinoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Espinoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Espinoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Espinoza şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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