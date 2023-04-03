Felipe Estrella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Estrella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Estrella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Estrella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Estrella 10 Ocak 2001 tarihinde Araraquara şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Estrella Galeazzi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Estrella Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Felipe Estrella, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Estrella'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Felipe Estrella Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/felipeestrella01/

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Felipe Estrella Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Estrella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Felipe Estrella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Estrella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2019 yılında Roma A19

19 Temmuz 2020 yılında Ferroviária

15 Eylül 2020 yılında Genoa U19

25 Temmuz 2021 yılında Catania

9 Nisan 2022 yılında Genoa

1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B

Felipe Estrella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Estrella şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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