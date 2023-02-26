Felipe Felicio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Felicio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Felicio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Felicio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Felicio 6 Kasım 2002 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Felicio Silva Reis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Felicio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Felipe Felicio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Felicio'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Felicio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Felicio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Felicio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Felicio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2023 yılında FCI Levadia

31 Aralık 2023 yılında Atlético-MG

Felipe Felicio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Felicio şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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