Felipe Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Fernandez 28 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Fernández Palazuelo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Fernandez Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Fernandez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores Unidos (Zarate) II futbol takımında oynamaktadır. Defensores Unidos (Zarate) II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Fernandez'nin Defensores Unidos (Zarate) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında CADU II

Felipe Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Fernandez şuan Defensores Unidos (Zarate) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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