Felipe Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felipe Flores kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felipe Flores ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felipe Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felipe Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Flores 9 Ocak 1987 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Ignacio Flores Chandía şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Flores Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Felipe Flores, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Flores'nin Magallanes CF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Felipe Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Colo Colo

1 Ocak 2007 yılında O'Higgins

1 Temmuz 2007 yılında Cobreloa

1 Ocak 2008 yılında Unión Española

1 Ocak 2009 yılında Salamanca

1 Temmuz 2009 yılında La Piedad

1 Ocak 2010 yılında Antofagasta

30 Haziran 2010 yılında La Piedad

1 Temmuz 2010 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2011 yılında La Piedad

1 Ağustos 2011 yılında S. Morning

1 Ocak 2012 yılında Cobreloa

1 Temmuz 2012 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2015 yılında Club Tijuana

6 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Tiburones Rojos

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2018 yılında Antofagasta

23 Mart 2021 yılında AC Barnechea

20 Ocak 2022 yılında Magallanes CF

Felipe Flores kimdir

Felipe Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Flores şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Felipe Flores nereli

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