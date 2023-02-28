Felipe Fritz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Fritz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Fritz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Fritz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Fritz 23 Eylül 1997 tarihinde Coronel şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Luciano Fritz Saldías şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Fritz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LBD yapmaktadır. Felipe Fritz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Fritz'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Fritz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Fritz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Fritz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Fritz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında U. Concepción

23 Temmuz 2018 yılında Cobreloa

31 Aralık 2018 yılında U. Concepción

1 Ocak 2019 yılında Rangers Talca

31 Aralık 2019 yılında U. Concepción

1 Ocak 2020 yılında Unión Española

24 Şubat 2021 yılında Colo Colo

5 Temmuz 2021 yılında Curicó Unido

31 Aralık 2021 yılında Colo Colo

17 Ocak 2022 yılında Curicó Unido

Felipe Fritz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Fritz şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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