Felipe Gedoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Gedoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felipe Gedoz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felipe Gedoz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felipe Gedoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Gedoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Gedoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Gedoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Gedoz 12 Temmuz 1993 tarihinde Muçum şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Gedoz da Conceição şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Gedoz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALESSIO SUNDAS yapmaktadır. Felipe Gedoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Gedoz'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Gedozboyu ve yaşı kaç

Felipe Gedoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Gedoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Felipe Gedoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Gedoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Defensor

30 Ağu 2014 yılında Club Brugge

12 Ocak 2017 yılında Atlético-PR

10 Mayıs 2018 yılında Goiás EC

30 Kasım 2018 yılında Athletico-PR

17 Mayıs 2019 yılında EC Vitória

31 Aralık 2019 yılında Athletico-PR

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

10 Temmuz 2020 yılında Nacional

10 Kasım 2020 yılında Remo

28 Şubat 2021 yılında Nacional

6 Mart 2021 yılında Remo

21 Haziran 2022 yılında Brasiliense FC

22 Ocak 2023 yılında Santa Cruz

Felipe Gedoz kimdir

Felipe Gedoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Gedoz şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Felipe Gedoz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Felipe Gedoz nereli

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