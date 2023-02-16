Felipe Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felipe Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felipe Guedes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felipe Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Guedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Guedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Guedes 4 Haziran 1991 tarihinde Londrina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Duarte Guedes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Guedes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Guedes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Guedes'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Guedesboyu ve yaşı kaç

Felipe Guedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Guedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Felipe Guedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Guedes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2009 yılında Grêmio B

1 Eylül 2010 yılında Londrina-PR

1 Ekim 2010 yılında Grêmio B

1 Ocak 2012 yılında Grêmio

1 Mart 2013 yılında Pelotas-RS

1 Mayıs 2013 yılında Grêmio

1 Haziran 2013 yılında Red Bull

1 Aralık 2013 yılında Grêmio

1 Ocak 2014 yılında Pelotas-RS

1 Haziran 2014 yılında Grêmio

21 Eylül 2014 yılında Icasa

1 Ocak 2015 yılında Veranópolis-RS

18 Nisan 2016 yılında ABC FC

3 Eylül 2018 yılında Paysandu SC

1 Aralık 2018 yılında ABC FC

29 Ağu 2019 yılında Guarani

30 Kasım 2019 yılında ABC FC

3 Ocak 2020 yılında Pelotas-RS

15 Temmuz 2020 yılında América-RN

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Felipe Guedes kimdir

Felipe Guedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Guedes şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Felipe Guedes nereli

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