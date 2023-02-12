Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe 16 Mayıs 1989 tarihinde Mogi das Cruzes şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Felipe Augusto de Almeida Monteiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Felipe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nottingham Forest futbol takımında oynamaktadır. Nottingham Forest takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe'nin Nottingham Forest ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Felipe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/felipe.augusto/

http://www.facebook.com/zagueirofelipe28/

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Felipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 32.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Felipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Bragantino

8 Ağu 2011 yılında Coimbra-MG

9 Ağu 2011 yılında Bragantino

31 Aralık 2011 yılında Coimbra-MG

1 Ocak 2012 yılında Corinthians

14 Ocak 2016 yılında Coimbra-MG

15 Ocak 2016 yılında Corinthians

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto

1 Temmuz 2019 yılında Atlético Madrid

31 Ocak 2023 yılında Nottm Forest

Felipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe şuan Nottingham Forest takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Felipe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Valtra (2007-2008), União Mogi Futebol Clube (SP) (2009)

Brezilya takımında 22 numaralı formasıyla 12 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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