Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe 4 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da José Felipe Almeida dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Felipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2022 yılında Auto Esporte

20 Nisan 2022 yılında UR Trabalhadore

7 Temmuz 2022 yılında AD Socorrense

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

Felipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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