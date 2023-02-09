Felipe Leineker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Leineker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Leineker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Leineker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Leineker 16 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Felipe Leineker Pedroso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Leineker Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Leineker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Leineker'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Leineker Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Leineker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Felipe Leineker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Leineker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Aralık 2019 yılında Joinville-SC

19 Ocak 2022 yılında SC Humaita

7 Nisan 2022 yılında Joinville-SC

8 Nisan 2022 yılında SC Humaita

2 Eylül 2022 yılında Fluminense FC

2 Eylül 2022 yılında Fluminense FC

1 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

Felipe Leineker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Leineker şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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