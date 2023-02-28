Felipe Massri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Massri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Massri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Massri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Massri 18 Şubat 2002 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili,Filistin uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Andrés Massri Antihuay / فيليب المصري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Massri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Felipe Massri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Massri'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Massri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Massri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Massri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Massri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Unión Española

Felipe Massri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Massri şuan Unión Española takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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