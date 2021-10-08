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  3. Felipe Melo'nun başı yine dertte! Geçmişte rakibini yumruklayan Melo, tutuklama kararı yüzünden final maçını kaçırabilir!

Felipe Melo'nun başı yine dertte! Geçmişte rakibini yumruklayan Melo, tutuklama kararı yüzünden final maçını kaçırabilir!

Galatasaray'da oynarken de saha içindeki olay yaratan hareketleriyle hatırlanan Felipe Melo, Brezilya'da da rahat durmamıştı. 2017'de sahada çıkan olaylar sonrasında rakibine yumruk atan Melo'nun, tutuklama kararı nedeniyle final maçını kaçırabileceği ifade ediliyor.

Felipe Melo'nun başı yine dertte! Geçmişte rakibini yumruklayan Melo, tutuklama kararı yüzünden final maçını kaçırabilir!

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan ve saha içindeki agresifliğiyle sürekli olarak gerginliğin ortasında yer alan Felipe Melo, Brezilya'da da rahat durmuyor. Palmeiras'ın kaptanı olan Melo, 2017 yılındaki Penarol maçında rakibine yumruk atmış ve yaşanan olayların ardından emniyete ifade vermesi gerekirken hemen ülkesine dönmüştü. Hakkında tutuklama kararı olan Melo'nun, o dönemde işlemlerin tamamlanmaması nedeniyle  Flamengo maçını kaçırabileceği ifade ediliyor.

Felipe Melo'nun başı yine dertte! Geçmişte rakibini yumruklayan Melo, tutuklama kararı yüzünden final maçını kaçırabilir!

SORGULANAMAYAN TEK İSİM MELO

2017 yılında oynanan Penarol - Palmeiras maçında yaşanan olayların ardından emniyet güçlerine ifade vermesi gereken Melo'nun maç oynandıktan hemen sonra ifade vermeden direkt olarak ülkesine döndüğü için işlemlerinin tamamlanamadığını dile getirdi. Yaşanan olayların ardından sorgulanamayan tek kişinin Felipe Melo olması nedeniyle davanın kapatılamadığını belirten haberlerde, Melo'nun maç için Uruguay'a girdiği anda polisler tarafından sorguya alınacağı ve bu nedenle maçı kaçırabileceği ifade ediliyor.

Felipe Melo'nun başı yine dertte! Geçmişte rakibini yumruklayan Melo, tutuklama kararı yüzünden final maçını kaçırabilir!

Palmeiras yöneticilerinin 27 Kasım'da oynanacak olan Libertadores finali öncesinde kaptanlarını sahaya çıkarmak için bürokratik işlemleri tamamlamaya çalıştığı ve yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

2017'DE NE OLMUŞTU?

27 Nisan 2017 tarihinde oynanan Libertadores Kupası 5. Grup maçında Penarol - Palmeiras karşılaşması 3-2 Brezilya ekibinin üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Maçın son düdüğünün ardından iki takım oyuncuları birbirine girmişti. Yaşanan olayların esnasında Penarollü oyuncular Felipe Melo'nun üzerine yürüyünce Brezilyalı oyuncu, rakip bir futbolcuya yumruk atmış ve saha iyice karışmıştı. Melo, koşarak soyunma odasına girmişti.

Felipe Melo'nun başı yine dertte! Geçmişte rakibini yumruklayan Melo, tutuklama kararı yüzünden final maçını kaçırabilir!

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