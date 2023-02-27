Felipe Mesones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Mesones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Mesones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Mesones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Mesones 8 Ekim 1994 tarihinde Piura şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Arturo Mesones Bayona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Mesones Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Felipe Mesones, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Mesones'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Mesones Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/felipe.mesonesb/

http://www.facebook.com/felipe.mesonesb

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Felipe Mesones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Mesones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Felipe Mesones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Mesones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2017 yılında Atlético Grau

1 Ocak 2019 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2022 yılında Carlos Stein

1 Ocak 2023 yılında Sport Huancayo

Felipe Mesones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Mesones şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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