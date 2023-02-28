Felipe Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Ortiz 25 Eylül 2001 tarihinde Curicó şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Sebastián Ortiz Venegas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Ortiz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Felipe Ortiz'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Curicó Unido

Felipe Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Ortiz şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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