Felipe Pena Biafore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Pena Biafore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Pena Biafore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Pena Biafore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Pena Biafore 5 Nisan 2001 tarihinde Pehuajó şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Pena Biafore Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Felipe Pena Biafore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Pena Biafore'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Pena Biafore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/feelipenia/

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Felipe Pena Biafore Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Pena Biafore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Felipe Pena Biafore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Pena Biafore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında River Plate II

1 Ocak 2023 yılında River Plate

27 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2023 yılında River Plate

Felipe Pena Biafore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Pena Biafore şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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