Felipe Reynero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Reynero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Reynero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Reynero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Reynero 14 Mart 1989 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Andrés Reynero Galarce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Reynero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Reynero'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Reynero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Reynero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Reynero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Reynero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Rangers Talca

14 Ocak 2013 yılında Huachipato

1 Temmuz 2014 yılında U. Concepción

14 Temmuz 2016 yılında CD Iquique

30 Haziran 2017 yılında U. Concepción

1 Temmuz 2017 yılında Atlante

31 Ocak 2018 yılında Curicó Unido

1 Ocak 2019 yılında Cobresal

6 Ocak 2022 yılında Ñublense

1 Ocak 2023 yılında Copiapó

Felipe Reynero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Reynero şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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