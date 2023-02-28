Felipe Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felipe Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felipe Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felipe Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felipe Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Rodriguez 26 Mayıs 1990 tarihinde Canelones şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Jorge Rodríguez Valla şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Rodriguez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Felipe Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Rodriguez'nin Cusco FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Felipe Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/felucho__10/

Felipe Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Felipe Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Boston River

16 Temmuz 2012 yılında CA Cerro

30 Haziran 2013 yılında Boston River

7 Temmuz 2013 yılında Tanque Sisley

31 Aralık 2013 yılında Boston River

1 Temmuz 2014 yılında Tanque Sisley

31 Aralık 2014 yılında Boston River

29 Ocak 2015 yılında Defensor

30 Haziran 2016 yılında Boston River

2 Ağustos 2016 yılında Chiapas FC

8 Ocak 2017 yılında Boston River

24 Ocak 2017 yılında LDU Quito

15 Temmuz 2017 yılında Boston River

16 Temmuz 2017 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2018 yılında Boston River

1 Temmuz 2018 yılında Bolívar

21 Ocak 2019 yılında Alianza Lima

7 Ocak 2020 yılında Hapoel Tel Aviv

20 Ağustos 2020 yılında Aldosivi

17 Ocak 2021 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2022 yılında Cusco FC

Felipe Rodriguez kimdir

Felipe Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Rodriguez şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Atlético Juanicó (URU), West Hill (USA), Sound Central (USA)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Felipe Rodriguez nereli

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