Felipe San Juan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe San Juan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe San Juan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe San Juan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe San Juan 23 Haziran 2001 tarihinde San Jerónimo Sud şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe San Juan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe San Juan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys II futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Felipe San Juan'nin CA Newell's Old Boys II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Felipe San Juan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe San Juan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Felipe San Juan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe San Juan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Newell's II

Felipe San Juan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe San Juan şuan CA Newell's Old Boys II takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.