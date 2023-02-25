Felipe Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Santos 3 Ocak 1997 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Silva Correa dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Santos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gilvan Costa yapmaktadır. Felipe Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Santos'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2018 yılında NK Ankaran

16 Temmuz 2018 yılında NK Maribor

1 Temmuz 2021 yılında Shamakhi

1 Temmuz 2022 yılında FK Qabala

Felipe Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Santos şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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