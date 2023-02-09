Felipe Saraiva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Saraiva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Saraiva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Saraiva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Saraiva 9 Mart 1998 tarihinde Santa Isabel şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Felipe Saraiva de Souza Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Saraiva Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBM Sports yapmaktadır. Felipe Saraiva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Saraiva'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Saraiva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Saraiva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Saraiva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Saraiva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2016 yılında São Paulo U20

31 Aralık 2016 yılında Ponte Preta

4 Şubat 2019 yılında Botafogo-SP

31 Aralık 2019 yılında Ponte Preta

25 Eylül 2020 yılında Maringá FC

2 Şubat 2021 yılında Internacional

23 Mayıs 2021 yılında Maringá FC

30 Eylül 2021 yılında Avaí FC

31 Aralık 2021 yılında Maringá FC

6 Nisan 2022 yılında Operário-PR

31 Aralık 2022 yılında Maringá FC

11 Ocak 2023 yılında Ituano

30 Kasım 2023 yılında Maringá FC

Felipe Saraiva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Saraiva şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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