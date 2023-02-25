Felipe Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Silva 3 Nisan 1992 tarihinde Teresina (PI) şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe de Sousa Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Silva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Felipe Silva'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Felipe Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fe.lipe_92/

Felipe Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Felipe Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Votuporanguense

9 Mart 2018 yılında Vila Nova FC

3 Temmuz 2018 yılında Gwangju FC

6 Temmuz 2021 yılında CD Rongcheng

Felipe Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Silva şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.