Felipe Souza Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Souza Ferreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Souza Ferreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Souza Ferreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Souza Ferreyra 21 Mayıs 1998 tarihinde Ferros şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Souza Ferreyra Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dale Esportes yapmaktadır. Felipe Souza Ferreyra, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Souza Ferreyra'nin FK Bylis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Felipe Souza Ferreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Souza Ferreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Souza Ferreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Souza Ferreyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Cruzeiro U20

1 Ocak 2017 yılında Curicó Unido

6 Şubat 2019 yılında OFI Girit

30 Haziran 2019 yılında Curicó Unido

11 Temmuz 2019 yılında OFI Girit

23 Ağustos 2021 yılında AE Kifisias

30 Haziran 2022 yılında OFI Girit

22 Eylül 2022 yılında FK Bylis

Felipe Souza Ferreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Souza Ferreyra şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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