Felipe Vieira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Vieira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Vieira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Vieira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Vieira 4 Mayıs 1999 tarihinde Cruzeiro do Sul şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Felipe Vieira Augusto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Vieira Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Vieira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 4 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Felipe Vieira'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Vieira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Vieira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Vieira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Vieira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Portimonense 23

15 Ağu 2019 yılında Londrina-PR

31 Aralık 2019 yılında Portimonense 23

4 Mart 2021 yılında Londrina-PR

Felipe Vieira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Vieira şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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