Felipe Vieira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Vieira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Vieira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Vieira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Vieira 9 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Vieira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Vieira Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Felipe Vieira'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Vieira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Vieira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Vieira şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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