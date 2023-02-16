Felipe Vizeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Vizeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Vizeu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Vizeu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Vizeu 12 Mart 1997 tarihinde Três Rios şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe dos Reis Pereira Vizeu do Carmo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Vizeu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Felipe Vizeu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Vizeu'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Vizeu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FelipeVizeu9

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http://www.instagram.com/vizeu9/

Felipe Vizeu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Vizeu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Felipe Vizeu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Vizeu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Flamengo U20

1 Ocak 2016 yılında Flamengo

1 Temmuz 2018 yılında Udinese

12 Ocak 2019 yılında Grêmio

31 Aralık 2019 yılında Udinese

16 Ocak 2020 yılında Akhmat Grozny

31 Ağu 2020 yılında Udinese

18 Ekim 2020 yılında Ceará SC

30 Haziran 2021 yılında Udinese

21 Temmuz 2021 yılında Yokohama FC

30 Haziran 2022 yılında Udinese

30 Ağu 2022 yılında FC Sheriff

1 Ocak 2023 yılında Atlético-GO

Felipe Vizeu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Vizeu şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Felipe Vizeu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

América (2011–2012), Flamengo (2013–2016)

Brezilya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

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