Felipe Yanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Yanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Yanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Yanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Yanez 18 Ekim 2004 tarihinde Santiago şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Ariel Yáñez Parra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Yanez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Felipe Yanez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına - tarihinde katılmıştır. Felipe Yanez'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Yanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Yanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Yanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Yanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Colo Colo U19

26 Ocak 2022 yılında Coquimbo Unido

31 Aralık 2022 yılında Colo Colo

Felipe Yanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Yanez şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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