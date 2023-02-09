Felipe Zenobio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Zenobio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Zenobio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Zenobio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Zenobio 22 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Felipe Tomas Zenobio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Zenobio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Felipe Zenobio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Zenobio'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Zenobio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Zenobio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Zenobio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Zenobio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Tigre II

1 Şubat 2021 yılında Tigre

28 Ocak 2023 yılında Agropecuario

31 Aralık 2023 yılında Tigre

Felipe Zenobio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Zenobio şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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