Felippe Cardoso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felippe Cardoso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felippe Cardoso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felippe Cardoso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felippe Cardoso 4 Ekim 1998 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wanderson Felippe Cardoso dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felippe Cardoso Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Felippe Cardoso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Casa Pia AC futbol takımında oynamaktadır. Casa Pia AC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felippe Cardoso'nin Casa Pia AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Felippe Cardoso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felippe Cardoso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felippe Cardoso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felippe Cardoso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2017 yılında Ponte Preta

4 Eylül 2018 yılında Santos FC

31 Aralık 2018 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2019 yılında Santos FC

10 Temmuz 2019 yılında Ceará SC

31 Aralık 2019 yılında Santos FC

13 Ocak 2020 yılında Fluminense

28 Şubat 2021 yılında Santos FC

21 Mart 2021 yılında Vegalta Sendai

31 Aralık 2022 yılında Santos FC

24 Ocak 2023 yılında Casa Pia

Felippe Cardoso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felippe Cardoso şuan Casa Pia AC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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