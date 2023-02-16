Felix Allgaier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Allgaier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felix Allgaier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felix Allgaier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felix Allgaier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Allgaier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Allgaier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Allgaier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Allgaier 1 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Allgaier Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felix Allgaier, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Allgaier'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Felix Allgaierboyu ve yaşı kaç

Felix Allgaier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Allgaier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Felix Allgaier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Allgaier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2020 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg II

Felix Allgaier kimdir

Felix Allgaier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Allgaier şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Freiburg (-2022)

Felix Allgaier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Felix Allgaier nereli

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