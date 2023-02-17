Felix Bacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Bacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Bacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Bacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Bacher 25 Ekim 2000 tarihinde Lienz şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Bacher Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Felix Bacher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Felix Bacher'nin WSG Tirol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felix Bacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Bacher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Bacher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Bacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Nisan 2011 yılında W. Innsbruck J.

1 Temmuz 2014 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Tirol U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2019 yılında FC Wacker

31 Ocak 2020 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2021 yılında WSG Tirol

Felix Bacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Bacher şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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