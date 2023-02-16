Felix Bastians kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Bastians Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felix Bastians kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felix Bastians ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felix Bastians kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Bastians Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Bastians adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Bastians Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Bastians 9 Mayıs 1988 tarihinde Bochum şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Bastians Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Felix Bastians, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Felix Bastians'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Felix Bastians Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/felixbastians/

Felix Bastiansboyu ve yaşı kaç

Felix Bastians Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Bastians isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Felix Bastians Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Bastians futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1997 yılında VfL Bochum Alt.

1 Temmuz 2002 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2003 yılında B. Dortmund U17

3 Temmuz 2004 yılında Nottingham U18

18 Ekim 2005 yılında Nottm Forest

2 Kasım 2006 yılında Northwich Vic

31 Aralık 2006 yılında Nottm Forest

25 Ocak 2007 yılında Halifax Town

17 Mart 2007 yılında Nottm Forest

22 Mart 2007 yılında FC Gillingham

15 Nisan 2007 yılında Nottm Forest

1 Ekim 2007 yılında FC Chesterfield

31 Aralık 2007 yılında Nottm Forest

4 Ocak 2008 yılında Notts County

4 Şubat 2008 yılında Nottm Forest

14 Şubat 2008 yılında MK Dons

14 Mart 2008 yılında Nottm Forest

10 Temmuz 2008 yılında BSC Young Boys

7 Temmuz 2009 yılında Freiburg

26 Ocak 2012 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2013 yılında Bochum

30 Haziran 2014 yılında Hertha Berlin

9 Ekim 2014 yılında Kulüpsüz

17 Kasım 2014 yılında Bochum

26 Ocak 2018 yılında TJ Teda

12 Ocak 2021 yılında Waasl.-Beveren

28 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2021 yılında RW Essen

Felix Bastians kimdir

Felix Bastians Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Bastians şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SG Wattenscheid 09 (-1997), VfL Bochum (1997-2002), Borussia Dortmund (2002-2004), Nottingham Forest (2004-10/2005)

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Felix Bastians nereli

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