Felix Correia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Correia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felix Correia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felix Correia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felix Correia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Correia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Correia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Correia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Correia 22 Ocak 2001 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Félix Alexandre Andrade Sanches Correia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Correia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YES SPORTS yapmaktadır. Felix Correia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Marítimo futbol takımında oynamaktadır. CS Marítimo takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felix Correia'nin CS Marítimo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Correia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/felixandrade17_/

http://www.facebook.com/felix.sanches.10

Felix Correiaboyu ve yaşı kaç

Felix Correia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Correia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Felix Correia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Correia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2016 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2018 yılında Sporting U19

6 Ağu 2019 yılında Man City U23

21 Ağu 2019 yılında AZ Alkmaar U21

30 Haziran 2020 yılında Man City U23

1 Eylül 2020 yılında Juventus U23

13 Ağu 2021 yılında Parma

30 Haziran 2022 yılında Juventus U23

31 Ocak 2023 yılında Marítimo

30 Haziran 2023 yılında Juve Next Gen

Felix Correia kimdir

Felix Correia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Correia şuan CS Marítimo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CIF (2009)

Felix Correia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz A19 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 16 numaralı formasıyla 29 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 6 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Felix Correia nereli

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