Felix Dornebusch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Dornebusch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felix Dornebusch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felix Dornebusch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felix Dornebusch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Dornebusch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Dornebusch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Dornebusch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Dornebusch 12 Temmuz 1994 tarihinde Witten şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Dornebusch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Felix Dornebusch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felix Dornebusch'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Dornebusch Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/f.dorne32/

Felix Dornebuschboyu ve yaşı kaç

Felix Dornebusch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Dornebusch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Felix Dornebusch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Dornebusch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2011 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2013 yılında Bochum

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

18 Kasım 2019 yılında Nürnberg

14 Ağu 2020 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2021 yılında Fortuna Sittard

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2023 yılında VfB Oldenburg

Felix Dornebusch kimdir

Felix Dornebusch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Dornebusch şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Teutonia Ehrenfeld (1998-2005), SG Wattenscheid 09 (2005-2006), FC Schalke 04 (2006-2011), VfL Bochum (2011-2013)

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Felix Dornebusch nereli

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