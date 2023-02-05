Felix Eboa Eboa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Eboa Eboa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Eboa Eboa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Eboa Eboa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Eboa Eboa 19 Nisan 1997 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Kamerun,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Félix Junior Gustave Eboa Eboa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Eboa Eboa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Felix Eboa Eboa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Felix Eboa Eboa'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Eboa Eboa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/f_eboa/

Felix Eboa Eboa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felix Eboa Eboa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Felix Eboa Eboa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Eboa Eboa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2013 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2015 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2017 yılında Guingamp

Felix Eboa Eboa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Eboa Eboa şuan Guingamp takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Felix Eboa Eboa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Ivry/Seine, FC Montfermeil, FC Paris Saint-Germain (2010-2015)

Kamerun takımında 15 numaralı formasıyla 6 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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