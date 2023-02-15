Felix Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Eriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Eriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Eriksson 21 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Eriksson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Felix Eriksson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 21 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Eriksson'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felix Eriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felix Eriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Eriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Eriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında IFK U19

21 Mayıs 2022 yılında IFK Göteborg

Felix Eriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Eriksson şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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