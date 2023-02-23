Felix Friberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Friberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Friberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Felix Friberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Felix Friberg 18 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Felix Friberg Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felix Friberg'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Felix Friberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Felix Friberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında VPS
Felix Friberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Felix Friberg şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Felix Friberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Finlandiya U17 takımında 22 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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