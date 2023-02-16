Felix Gebhardt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Gebhardt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felix Gebhardt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felix Gebhardt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felix Gebhardt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Gebhardt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Gebhardt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Gebhardt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Gebhardt 1 Mart 2002 tarihinde Lörrach şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Felix Karl-Ernst Gebhardt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Gebhardt Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Felix Gebhardt, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Gebhardt'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Gebhardtboyu ve yaşı kaç

Felix Gebhardt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Gebhardt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Felix Gebhardt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Gebhardt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Basel Alt.

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel U15

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Basel

1 Temmuz 2022 yılında Hallescher FC

30 Haziran 2023 yılında FC Basel

Felix Gebhardt kimdir

Felix Gebhardt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Gebhardt şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FV Lörrach-Brombach (-2015), FC Basel (2015-2020)

Felix Gebhardt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 23 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Felix Gebhardt nereli

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