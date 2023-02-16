Felix Gotze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Gotze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felix Gotze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felix Gotze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felix Gotze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Gotze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Gotze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Gotze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Gotze 11 Şubat 1998 tarihinde Dortmund şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Gotze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gordon Sportsmanagement yapmaktadır. Felix Gotze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Gotze'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Gotze Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/felixgoetze4/?hl=de

Felix Gotzeboyu ve yaşı kaç

Felix Gotze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Gotze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Felix Gotze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Gotze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında B. Dortmund U16

16 Temmuz 2014 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2015 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2017 yılında Bayern

1 Temmuz 2018 yılında Augsburg

1 Şubat 2021 yılında 1.FC K'lautern

30 Haziran 2022 yılında Augsburg

29 Ağu 2022 yılında RW Essen

30 Haziran 2023 yılında Augsburg

Felix Gotze kimdir

Felix Gotze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Gotze şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hombrucher SV, Borussia Dortmund (-2014), FC Bayern München (2014-2017)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Felix Gotze nereli

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