Felix Gschossmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Gschossmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Gschossmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Gschossmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Gschossmann 3 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Gschossmann Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Felix Gschossmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Felix Gschossmann'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Felix Gschossmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Gschossmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Gschossmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Gschossmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2011 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2012 yılında AKA St. Pölten

1 Temmuz 2013 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2014 yılında St. Pölten Jun.

1 Temmuz 2015 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2017 yılında SKU Amstetten

1 Ağu 2020 yılında Blau Weiss Linz

Felix Gschossmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Gschossmann şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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