Felix Hammond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Hammond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Hammond adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Hammond Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Hammond 6 Ocak 2001 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Felix Kwaku Hammond şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Hammond Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Felix Hammond, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felix Hammond'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felix Hammond Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Hammond isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Hammond Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Hammond futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Alcobendas

1 Temmuz 2020 yılında CD Leganés B

1 Ocak 2021 yılında Paracuellos

2 Şubat 2021 yılında Flat Earth FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2021 yılında Karpaty Galych

1 Nisan 2022 yılında KFA

31 Ocak 2023 yılında Legon Cities FC

Felix Hammond Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Hammond şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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