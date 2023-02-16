Felix Herzenbruch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Herzenbruch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Herzenbruch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Herzenbruch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Herzenbruch 8 Ağu 1992 tarihinde Wuppertal şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Herzenbruch Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSoccer yapmaktadır. Felix Herzenbruch, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Felix Herzenbruch'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Herzenbruch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Herzenbruch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Herzenbruch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Herzenbruch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Wuppertal U19

1 Temmuz 2011 yılında Wuppertaler SV

1 Temmuz 2013 yılında RW Oberhausen

1 Temmuz 2016 yılında Paderborn

1 Temmuz 2019 yılında RW Essen

2 Eylül 2019 yılında RW Oberhausen

30 Haziran 2020 yılında RW Essen

Felix Herzenbruch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Herzenbruch şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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