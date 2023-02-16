Felix Higl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Higl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Higl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Higl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Higl 8 Ocak 1997 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Higl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Felix Higl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Felix Higl'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Higl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Higl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Felix Higl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Higl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2013 yılında Hoffenheim U17

1 Temmuz 2014 yılında Freib. FC U19

1 Temmuz 2015 yılında Heidenheim U19

1 Temmuz 2016 yılında Bahlinger SC

28 Ocak 2019 yılında SSV Ulm 1846

1 Temmuz 2021 yılında Osnabrück

Felix Higl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Higl şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SFE Freiburg (-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.