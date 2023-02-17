Felix Hornung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Hornung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Hornung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Hornung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Hornung 10 Ekim 1996 tarihinde Thun şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Hornung Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felix Hornung, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Felix Hornung'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Hornung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Hornung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Hornung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Hornung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Thun

1 Temmuz 2018 yılında FC Breitenrain

Felix Hornung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Hornung şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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